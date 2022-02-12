Прямо сейчас в шоу Неймовірна правда про зірок от 12.02.2022 вы узнаете подробности личной и семейной жизни лидера группы Вопли Видоплясова Олега Скрипки. А всю правду о популярном музыканте расскажет его сын Устим. Из-за чего Олег чаще ссорится со своей женой Натальей? О чем Олег Скрипка до сих пор не решается поговорить с детьми? И кто в семье певца главный? Не пропустите настоящий эксклюзив – смотрите онлайн шоу Невероятная правда о звездах от 12.02.2022 на сайте телеканала СТБ.

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