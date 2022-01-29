Звезда 90-х, популярный певец EL Кравчук в шоу Неймовірна правда про зірок от 29.01.2022 отважился на откровенный разговор с нашими журналистами. Недавно артист вернулся в украинский шоу–бизнес и презентовал новый альбом. Что побудило EL Кравчука к изменению и возобновлению карьеры? Почему певец брал паузу на сцене? И что происходит в его личной жизни? Ответы на эти вопросы узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 29.01.2022 на СТБ.

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