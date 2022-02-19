Недавно весь мир праздновал один из самых романтичных дней года – День святого Валентина! Мирослава Мандзюк в шоу Неймовірна правда про зірок от 19.02.2022 побывала на концерте, посвященном романтическому празднику, и расспросила звезд об их 14 февраля. Считают ли артисты этот день праздником? Что дарят селебритиз своим избранницам и избранникам? И какие самые неожиданные презенты получали на 14 февраля? Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 19.02.2022 на СТБ.

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