Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Неймовірна правда про зірок: звездное 14 февраля

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок. Звездное 14 февраля - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок от 19.02.2022 - смотреть онлайн
Смотрите также
Выпуск 6 |19.02.2022| 2022
Неймовірна правда про зірок: Дива Монро – алкоголичка?...
Выпуск 5 |12.02.2022| 2022
Неймовірна правда про зірок: правда о семейной жизни Олега Скрипки...
Выпуск 5 |12.02.2022| 2022
Неймовірна правда про зірок: Максим Чмерковский о трудностях переезда в Америку...
Выпуск 4 |05.02.2022| 2022
Неймовірна правда про зірок: Николай Серга о депрессии и наркотиках...
Выпуск 4 |05.02.2022| 2022
Неймовірна правда про зірок: почему Алексей Тритенко скрывает имя любимой?...
Выпуск 3 |29.01.2022| 2022
Неймовірна правда про зірок: EL Кравчук откровенно о личной жизни и возобновлении карьеры...
Выпуск 6 | 19.02.2022 | 2022

Недавно весь мир праздновал один из самых романтичных дней года – День святого Валентина! Мирослава Мандзюк в шоу Неймовірна правда про зірок от 19.02.2022 побывала на концерте, посвященном романтическому празднику, и расспросила звезд об их 14 февраля. Считают ли артисты этот день праздником? Что дарят селебритиз своим избранницам и избранникам? И какие самые неожиданные презенты получали на 14 февраля? Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 19.02.2022 на СТБ.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: Дива Монро – алкоголичка?