У шоу Неймовірна правда про зірок від 29.01.2022 популярний співак і продюсер Потап поділився ексклюзивними подробицями про своє особисте та сценічне життя. Чи цілувався Олексій з чоловіком? Чи завершився гучний конфлікт Потапа та Тіни Кароль? І які пікантні подробиці залаштункового життя приховує зірка? Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 29.01.2022 на сайті телеканалу СТБ!

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