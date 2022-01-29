В шоу Неймовірна правда про зірок от 29.01.2022 популярный певец и продюсер Потап поделился эксклюзивными подробностями о своей личной и сценической жизни. Целовался ли Алексей с мужчиной? Чем завершился громкий конфликт Потапа и Тины Кароль? И какие пикантные подробности закулисной жизни скрывает звезда? Вы не можете этого пропустить – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 29.01.2022 на сайте телеканала СТБ!

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