Дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 22.01.2022 – на вас чекають відверті відповіді на провокативні запитання від Василя Вірастюка!

Спортсмен давно довів свою силу та міць світу, ставши найсильнішою людиною планети. Однак що приховано за кремезною статурою? Просто зараз Василь Вірастюк розкаже, за який вчинок йому досі соромно, на що спортсмен ніяк не наважиться піти та кому у Верховній Раді варто остерігатися Вірастюка. Про це та навіть більше ви дізнаєтеся з нашого сюжету – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 22.01.2022 на СТБ. Відкрийте для себе Василя Вірастюка з нового боку.

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