У шоу Неймовірна правда про зірок від 22.01.2022 популярний танцівник і хореограф Влад Яма розповість історії дитинства та юності, які ви точно до цього моменту не чули!

Нещодавно Влад Яма здивував прихильників поверненням у 15-річну давність. Зірка збрив бороду і нагадав, який він мав вигляд у період бурхливої діяльності у танцювальному шоу. Але наші журналісти вирішили піти далі та показати всій країні старі фото Влада Ями. Не пропустіть ексклюзив – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 22.01.2022 на СТБ.

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