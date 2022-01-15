Андре Тан у програмі Неймовірна правда про зірок від 15.01.2022 відверто розповів про те, що було і чого не було у його житті. А ви знали, що відомий дизайнер іноді соромиться виходити на сцену? Чи що його шопоголізм у якийсь момент досяг таких масштабів, що довелося звертатися за допомогою до фахівця? Одного разу дизайнер витратив 15 000 доларів на покупки, бо просто не міг зупинитися і купив 6 валіз речей!

Андре Тан чесно розповів, чи впливає публічність на його життя і як вона заважає його стосункам. Чому дизайнер та його колишня дружина пів року приховували той факт, що вони розійшлися? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 15.01.2022!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі сюжети