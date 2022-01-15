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Video: Неймовірна правда про зірок: Откровенное интервью с Андре Таном

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок. Откровенное интервью с Андре Таном - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок от 15.01.2022 - смотреть онлайн
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Андре Тан в программе Неймовірна правда про зірок от 15.01.2022 откровенно рассказал о том, что было и чего не было в его жизни. А вы знали, что известный дизайнер иногда стесняется выходить на сцену? Или что его шопоголизм в какой-то момент достиг таких масштабов, что пришлось обращаться за помощью к специалисту? Один раз дизайнер потратил 15 000 долларов на покупки, потому что просто не мог остановиться и купил 6 чемоданов вещей! 

Андре Тан честно рассказал, влияет ли публичность на его жизнь и как она мешает его отношениям. Почему дизайнер и его бывшая жена полгода скрывали тот факт, что они разошлись? Узнайте прямо сейчас – смотрите Неймовірна правда про зірок от 15.01.2022!

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