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В шоу Неймовірна правда про зірок от 22.01.2022 популярный танцовщик и хореограф Влад Яма расскажет истории детства и юности, которые вы точно до сих пор не слышали!
Недавно Влад Яма удивил поклонников возвращением в 15-летнюю давность. Звезда сбрил бороду и напомнил, как он выглядел в период бурной деятельности в танцевальном шоу. Но наши журналисты решили пойти дальше и показать всей стране старые фото Влада Ямы. Не пропустите эксклюзив – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 22.01.2022 на СТБ.
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