Смотрите также
Выпуск 36 |16.10.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Pianoбой о своих бурных студенческих годах...
Выпуск 34 |02.10.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и Александр Бережок о дружбе...
Выпуск 33 |25.09.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: каких девушек предпочитает Жан Беленюк?...
Выпуск 32 |23.09.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Тимур Мирошниченко собирается побить рекорд...
Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок – узнайте больше о судье проекта Україна має талант 2021 Ксении Мишиной.
Известная актриса и звезда костюмированной драмы расскажет о своем нелегком пути к славе и признанию. Отказы, осуждение, волнения – это ожидало Ксению на кастингах. Как она боролась за свое «да»? И чего стоила ей популярность? Смотрите онлайн сюжет шоу Неймовірна правда про зірок.
Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 — все выпуски