Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок – узнайте больше о судье проекта Україна має талант 2021 Ксении Мишиной.

Известная актриса и звезда костюмированной драмы расскажет о своем нелегком пути к славе и признанию. Отказы, осуждение, волнения – это ожидало Ксению на кастингах. Как она боролась за свое «да»? И чего стоила ей популярность? Смотрите онлайн сюжет шоу Неймовірна правда про зірок.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 — все выпуски