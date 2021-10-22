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Video: Неймовірна правда про зірок: Ксения Мишина – судья шоу Україна має талант 2021

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок. Ксения Мишина – судья шоу Україна має талант 2021 - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок от 16.10.2021 - смотреть онлайн
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Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок – узнайте больше о судье проекта Україна має талант 2021 Ксении Мишиной.

Известная актриса и звезда костюмированной драмы расскажет о своем нелегком пути к славе и признанию. Отказы, осуждение, волнения – это ожидало Ксению на кастингах. Как она боролась за свое «да»? И чего стоила ей популярность? Смотрите онлайн сюжет шоу Неймовірна правда про зірок.

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