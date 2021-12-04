Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок от 04.12.2021 на сайте СТБ! Злата Огневич доказала, что проект Холостячка – это не просто шоу, а целая жизнь. За развитием отношений с участниками наблюдала вся страна. Журналисты Неймовірної правди про зірок решили пообщаться с представителями украинского шоу-бизнеса и спросить, какие моменты из 2 сезона Холостячки им больше всего запомнились? Каковы ответы Ирины Федишин, Тони Матвиенко, Камалии, Славы Демина, Амадора Лопеса и других звезд? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок от 04.12.2021.

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