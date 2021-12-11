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Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок от 11.12.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе Дмитрий Шевченко расскажет журналистам, как сложилась его жизнь после проекта Холостячка. Хотите узнать, удалось ли ему обрести свою любовь? Какие отношения связывают Дмитрия со Златой? И как он пережил ее отказ? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок от 11.12.2021.
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