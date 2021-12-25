Вы смотрите проект об украинских и зарубежных знаменитостях Неймовірна правда про зірок от 25.12.2021 на сайте СТБ. Певица Ирина Федишин – не та артистка, которая любит много рассказывать о своей семье. Но в нашей программе ей и не придется это делать, ведь за Ирину это сделают… ее очаровательные сыновья! По какому поводу чаще всего ссорятся Ирина и ее муж Виталий? Какую песню мамы мальчики любят больше всего? И кто же на самом деле главный в семье Федишин-Човнык? Все это вы узнаете прямо сейчас в сюжете про семью известной певицы глазами ее сыновей Юры и Олега в программе Неймовірна правда про зірок от 25.12.2021.

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