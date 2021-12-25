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Ви дивитесь проєкт про українських та закордонних знаменитостей Неймовірна правда про зірок від 25.12.2021 на сайті СТБ. Співачка Ірина Федишин – не та артистка, яка любить багато розповідати про свою родину. Але в нашій програмі їй і не доведеться це робити, адже за Ірину це зроблять її чарівні сини! З якого приводу найчастіше сваряться Ірина та її чоловік Віталій? Яку пісню мами хлопчики люблять найбільше? І хто ж насправді головний у родині Федишин-Човник? Все це ви дізнаєтесь просто зараз у сюжеті про сім’ю відомої співачки очима її синів Юри та Олега у програмі Неймовірна правда про зірок від 25.12.2021.
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