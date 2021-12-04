Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок від 04.12.2021, у якому ви дізнаєтеся всю правду про стосунки Анни Богдан і Михайла Заливака. Михайло прийшов на проєкт Холостяк за коханням, а Анна прийшла боротися за серце чоловіка і таки його полонила. Закохані вийшли з проєкту парою і вже рік живуть разом. Саме тому Неймовірна правда про зірок 2021 вирішила дізнатися, як добре ці двоє вивчили одне одного і які їхні стосунки поза кадром.

У сюжеті ви дізнаєтеся, чи знає Михайло розмір каблучки Анни та її улюблені квіти. А також почуєте, які звички Михайла не подобаються Анні. Не пропустіть ексклюзивні зізнання героїв – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок від 04.12.2021 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі сюжети