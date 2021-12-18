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Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок від 18.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! Півтора місяці – саме стільки тривали стосунки екс-холостячки Злати Огнєвіч з Андрієм Задворним після завершення проєкту. Розрив став несподіванкою для співачки. Одного дня чоловік просто прийшов і сказав, що більше її не кохає. У проєкті Неймовірна правда про зірок 2021 Злата розповість, що відразу звернулася за допомогою до психолога. Хочете дізнатися, чи готова ексхолостячка до нових стосунків? Яке місце в її житті займає Максим Тарапата? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок.
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