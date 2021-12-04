Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок від 04.12.2021 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі Макс Чмерковський відповість на провокаційні запитання наших журналістів. Хочете дізнатися, який танцюрист у реальному житті: зразковий сім’янин чи пристрасний мачо? Чи було таке, що він відбив дівчину в іншого чоловіка? Чому Макс віддасть перевагу: провести вечір з сім’єю чи піти на світську вечірку? Не пропустіть ексклюзивні зізнання танцюриста – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок від 04.12.2021.

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