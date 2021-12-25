Дивіться онлайн програму Неймовірна правда про зірок від 25.12.2021, в якій на каверзні запитання відповість телеведуча Маша Єфросініна. У січні 2022 року на телеканалі СТБ стартує відвертий проєкт Мій секрет, у якому зірки українського шоу-бізнесу ділитимуться дуже особистими аспектами свого життя. Але чи зможе сама ведуча проєкту зробити щось подібне? Просто зараз Маша Єфросиніна розповість про покупки в секс-шопі, видалення хейтерських коментарів та накрутку лайків у своєму блозі! Не пропустіть одкровення однієї з найпопулярніших телеведучих України у проєкті Неймовірна правда про зірок від 25.12.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі сюжети