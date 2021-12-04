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Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок від 04.12.2021 на сайті СТБ! Злата Огнєвіч довела, що проєкт Холостячка – це не просто шоу, а ціле життя. За розвитком її стосунків з учасниками спостерігала вся країна. Журналісти Неймовірної правди про зірок вирішили поспілкуватися з представниками українського шоу-бізнесу та запитати, які моменти з 2 сезону Холостячки їм найбільше запам’яталися? Якими були відповіді Ірини Федишин, Тоні Матвієнко, Камалії, Слави Дьоміна, Амадора Лопеса та інших зірок? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок від 04.12.2021.
Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі сюжети