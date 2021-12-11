Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок від 11.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі Дмитро Шевченко розповість журналістам, як склалося його життя після проєкту Холостячка. Хочете дізнатися, чи вдалося йому знайти своє кохання? Які стосунки пов’язують Дмитра зі Златою? І як він пережив її відмову? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок від 11.12.2021.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі сюжети