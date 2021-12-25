Смотрите онлайн программу Неймовірна правда про зірок от 25.12.2021, в которой на каверзные вопросы ответит телеведущая Маша Ефросинина. В январе 2022 года на телеканале СТБ стартует откровенный проект Мой секрет, в котором звезды украинского шоу-бизнеса будут делиться очень личными аспектами своей жизни. Но сможет ли сама ведущая проекта сделать нечто подобное? Прямо сейчас Маша Ефросинина расскажет о покупках в секс-шопе, удалении хейтерских комментариев и накрутке лайков в своем блоге! Не пропустите откровение одной из самых востребованных телеведущих Украины в проекте Неймовірна правда про зірок от 25.12.2021 на сайте СТБ.

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