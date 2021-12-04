Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок от 04.12.2021, в котором вы узнаете всю правду об отношениях Анны Богдан и Михаила Заливако. Михаил пришел на проект Холостяк за любовью, а Анна пришла бороться за сердце мужчины и таки его пленила. Влюбленные вышли из проекта парой и уже год живут вместе. Именно поэтому Неймовірна правда про зірок 2021 решила узнать, как хорошо эти двое изучили друг друга и каковы их отношения за кадром.

В сюжете вы узнаете, знает ли Михаил размер кольца Анны и ее любимые цветы. А также услышите, какие привычки Михаила не нравятся Анне. Не пропустите эксклюзивные признания героев – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок от 04.12.2021 на сайте СТБ!

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