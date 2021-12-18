Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок от 18.12.2021 на сайте телеканала СТБ! Полтора месяца – именно столько продолжались отношения экс-холостячки Златы Огневич с Андреем Задворным после завершения проекта. Разрыв стал неожиданностью для певицы. Однажды мужчина просто пришел и сказал, что больше ее не любит. В проекте Неймовірна правда про зірок 2021 Злата расскажет, что сразу обратилась за помощью к психологу. Хотите узнать, готова ли экс-холостячка к новым отношениям? Какое место в ее жизни занимает Максим Тарапата? Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок.

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