Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок от 04.12.2021 на сайте СТБ! В сегодняшней программе Макс Чмерковский ответит на провокационные вопросы наших журналистов. Хотите узнать, какой танцор в реальной жизни: образцовый семьянин или страстный мачо? Было ли такое, что он отбил девушку у другого мужчины? Что Макс предпочтет: провести вечер с семьей или пойти на светскую вечеринку? Не упустите эксклюзивные признания танцора – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок от 04.12.2021.

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