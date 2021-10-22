Дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок – дізнайтеся більше про суддю проєкту Україна має талант 2021 Ксенію Мішину.

Відома акторка та зірка костюмованої драми розповість про свій нелегкий шлях до слави та визнання. Відмови, осуд, хвилювання – це чекало на Ксенію на кастингах. Як вона виборювала своє «так»? І чого коштувала їй популярність? Дивіться онлайн сюжет шоу Неймовірна правда про зірок.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски