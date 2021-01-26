Юрий Никитин и Ольга Горбачева рассказали о разводе

Он — успешный продюсер. Она — популярная артистка-ментор. Юрий Никитин и Ольга Горбачева за 22 года совместной жизни успели пожениться, родить двоих дочерей, развестись и… снова пожениться. Ведущие любимого проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, обязательно ли расходиться, чтобы понять, что вы созданы друг для друга? Подробнее читайте в материале.

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Какая привычка Оли раздражает вас больше всего?

Юрий: Привычка делать мне замечания.

Оля: Наверное, я слишком много делаю ему замечаний.

Проходил ли Юрий какой-то из тренингов Ольги?

Юрий: Сила денег. Мне очень понравился этот курс.

Оля: Он начал наблюдать за тем, как я увеличила доход своей компании. Даже покоучить меня просил.

На кого учился Юрий?

Оля: Закройщик верхней одежды. По-моему, он по сей день в университете учится.

Юрий: Закройщик верхней мужской одежды.

Есть ли у Юрия заначка?

Оля: У него нет заначки. Заначка есть у его жены. Поэтому, если ему нужны деньги, он начинает оказывать на меня всяческое давление, чтобы я поделилась.

Юрий: Если и есть, то она маленькая.

Кто самая лучшая певица Украины по версии Юрия?

Оля: Если спросить, кто лучшая вокалистка страны, он меня не назовет. Если артистка, возможно, назовет. Но, знаете, это, скорее, будет супружеский долг. Я — уникальная артистка. Это правда. Но лучшая ли я? Не думаю.

Юрий: Ольга Горбачева.

Чувствуете ли вы конкуренцию в паре?

Оля: О да!

Юрий: Между нами был такой момент. Знаете, говорят, что в семье всегда одна звезда. Но у нас было по-другому. Сейчас, конечно, у нас одна звезда. Это Оля.

За что вы до сих пор обижаетесь на Олю?

Юрий: Я на нее не обижаюсь. Ты обиделся. Эта обида растет в тебе. Мы это не носим долго в себе.

Оля: Я столько обижалась в нашем первом браке, что, когда я получила развод, то через пару месяцев поехала в Израиль, потому что у меня нашли опухоль на щитовидке. Понимаете? Это все наши невысказанные обиды, претензии. Киста в яичнике была, опухоль… Это все наши обиды.

Что стало одной из главных причин вашего развода?

Оля: Когда мы разводились с Юрием, у нас даже был такой разговор, что, наверное, мы не идеальные партнеры в сексуальном плане.

Юрий: Если Ольга так сказала, то для нее это была одна из причин. Но мне кажется, причина была в другом. Я был недостаточно готов к зрелым отношениям. Молодой был, горячий.

Какие бытовые привычки Юрия раздражают Ольгу Горбачеву, а также ревнует ли известный продюсер свою жену к поклонникам? Смотрите все подробности в видео!

Video: Юрий Никитин и Ольга Горбачева рассказали о разводе Ведущие любимого проекта о жизни селебрити Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, обязательно ли расходиться, чтобы понять, что вы созданы друг для друга?

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