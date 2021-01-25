Умер отец Насти Каменских

Не стало отца певицы и судьи музыкального проекта «Х-Фактор» Насти Каменских Алексея Иосифовича. Печальной новостью певица поделилась в Instagram. Подробнее читайте в материале.

Известная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram поделилась печальной новостью: не стало её отца. Алексею Иосифовичу был 81 год. Певица разместила трогательное видео с любимым папой и попросила его чаще приходить к ней во снах.

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«Я любима, пап… Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь ― самое главное! Ты меня научил любить, и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!» — написала певица.

Редакция сайта STB.UA выражает Насте Каменских искренние соболезнования.

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