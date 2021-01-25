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Помер батько Насті Каменських

25.01.2021

Не стало батька судді музичного проєкту «Х-Фактор» Насті Каменських Олексія Йосиповича.  Сумною новиною співачка поділилася в Instagram. Докладніше читайте в матеріалі.

нппз

Відома українська співачка Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram поділилася сумною новиною: не стало її батька.  Олексію Йосиповичу був 81 рік.  Співачка розмістила зворушливе відео з татом і попросила його частіше приходити до неї в снах.

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«Мене люблять, тату… Завжди ти мене любив, а тепер мене любить мій чоловік. Я пам’ятаю, що любов ― найголовніше!  Ти мене навчив любити, і я навчу своїх дітей!  Спасибі, що був моїм татом!  Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним!  Будь ласка, приходь до мене частіше в снах. Я люблю тебе, тату!»  ― написала співачка.

Редакція сайту STB.UA висловлює Насті Каменських щирі співчуття.

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