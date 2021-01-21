Помер відомий український дизайнер Сергій Єрмаков

20 січня пішов з життя один з найвідоміших українських дизайнерів — Сергій Єрмаков. Про трагічну новину стало відомо з публікації в Facebook. Детальніше читайте в матеріалі.

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Учора, 20 січня, не стало одного з найвідоміших українських дизайнерів Сергія Єрмакова. Трагічною новиною на своїй сторінці в Facebook поділилася близька подруга кутюр’є — Світлана Вольнова. Причина смерті, а також подробиці поки невідомі.

Сергій Єрмаков — культовий український дизайнер, який одягав зірок українського шоу-бізнесу. У сукні від Єрмакова Маша Єфросиніна закривала Євробачення-2005 у Києві. На своїй сторінці в Instagram відома телеведуча розмістила пост, у якому згадала про творчість великого кутюр’є.

«2005 рік. П’ятдесяте ювілейне Євробачення готується до проведення в Києві. Нас із Пашею Шильком вибирають його ведучими за … три тижні до ефіру! Всі носяться зі сценаріями, репетиціями. Але ніхто, жодна душа не каже мені, що робити з сукнею? І я йду до свого друга-дизайнера Сергія Єрмакова і кажу: «А зможеш за два тижні створити шедевр? Щоб увесь світ побачив, що в Україні можуть!». Він відповів: «Будеш сяяти!» Ви бачите зараз цю сукню! На ній більше 20 тисяч камінців. Сергій називав її «Русалка»… І про неї написала вся світова преса… Я сяяла, як обіцяв дизайнер, і ще рік потому отримувала захоплені відгуки людей… Сьогодні Сергія не стало! Але я вирішила розповісти вам цю історію, бо найкраща пам’ять для художника — це його роботи! Світла і вічна тобі пам’ять, маестро!», — написала Маша Єфросиніна.

Творчість українського кутюр’є цінували закордонні fashion-гуру, такі як Жан-Поль Готьє та В’ячеслав Зайцев.

Сергій Єрмаков страждав на цукровий діабет і був практично сліпим. Однак це не завадило йому втілити в реальність свою мрію. Він з дитинства малював по кілька годин на день, відточуючи свою майстерність. У старших класах школи уже шив випускні сукні. Український дизайнер працював до останнього, адже йому було важко прожити на мізерну пенсію, яку виплачувала держава.

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