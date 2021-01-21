Умер известный украинский дизайнер Сергей Ермаков

20 января ушел из жизни один из самых известных украинских дизайнеров — Сергей Ермаков. О трагической новости стало известно из публикации в Facebook. Подробности читайте в материале.

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Вчера, 20 января, не стало одного из самых известных украинских дизайнеров Сергея Ермакова. Трагической новостью на своей странице в Facebook поделилась близкая подруга кутюрье — Светлана Вольнова. Причина смерти, а также подробности пока неизвестны.

Сергей Ермаков — культовый украинский дизайнер, который одевал звезд украинского шоу-бизнеса. В платье от Ермакова Маша Ефросинина закрывала Евровидение-2005 в Киеве. На своей странице в Instagram известная телеведущая разместила пост, в котором вспомнила о творчестве великого кутюрье.

«2005 год. Пятидесятое юбилейное Евровидение готовится к проведению в Киеве. Нас с Пашей Шилько выбирают его ведущими за… три недели до эфира! Все носятся со сценариями, репетициями. Но никто, ни одна душа не говорит мне, что делать с платьем? И я иду к своему другу-дизайнеру Сереже Ермакову и говорю: «А сможешь за две недели создать шедевр? Чтобы весь мир увидел, что в Украине могут!». Он ответил: « Будешь блистать!» Вы видите сейчас это платье! На нем больше 20 тысяч камней. Серёжа называл его «Русалка»… И о нем написала вся мировая пресса… Я блистала, как обещал дизайнер, и еще год после получала восторженные отзывы людей… Сегодня Серёжи не стало! Но я решила рассказать вам эту историю, потому что лучшая память для художника — это его работы! Светлая и вечная тебе память, маэстро!», — написала Маша Ефросинина.

Творчество украинского кутюрье ценили зарубежные fashion-гуру, такие как Жан-Поль Готье и Вячеслав Зайцев.

Сергей Ермаков болел сахарным диабетом и был практически слепым. Однако это не помешало ему воплотить в реальность свою мечту. Он с детства рисовал по несколько часов в день, оттачивая свое мастерство. В старших классах школы уже шил выпускные платья. Украинский дизайнер работал до последнего, ведь ему было сложно прожить на мизерную пенсию, которую выплачивало государство.

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