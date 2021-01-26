Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розповіли про розлучення

Він — успішний продюсер. Вона — популярна артистка-менторка. Юрій Нікітін та Ольга Горбачова за 22 роки спільного життя встигли одружитися, народити двох доньок, розлучитися і… знову одружитися. Ведучі улюбленого проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, чи обов’язково розходитися, щоб зрозуміти, що ви створені одне для одного? Детальніше читайте в матеріалі.

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Яка звичка Олі драту

є вас найбільше?

Юрій: Звичка робити мені зауваження.

Оля: Напевно, я занадто багато роблю йому зауважень.

Чи проходив Юрій якийсь із тренінгів Ольги?

Юрій: Сила грошей. Мені дуже сподобався цей курс.

Оля: Він почав спостерігати за тим, як я збільшила дохід своєї компанії. Навіть покоучити мене просив.

На кого вчився Юрій?

Оля: Закрійник верхнього одягу. По-моєму, він досі в університеті вчиться.

Юрій: Закрійник верхнього чоловічого одягу.

Чи є в Юрія заначка?

Оля: У нього немає заначки. Заначка є в його дружини. Тому, якщо йому потрібні гроші, він починає тиснути на мене, щоб я поділилася.

Юрій: Якщо і є, то вона маленька.

Хто найкраща співачка України за версією Юрія?

Оля: Якщо запитати, хто найкраща вокалістка країни, він мене не назве. Якщо артистка, можливо, назве. Але, знаєте, це, скоріше, буде подружній обов’язок. Я — унікальна артистка. Це правда. Але чи найкраща? Не думаю.

Юрій: Ольга Горбачова.

Чи відчуваєте ви конкуренцію в парі?

Оля: О так!

Юрій: Між нами був такий момент. Знаєте, кажуть, що в родині завжди одна зірка. Проте в нас було по-іншому. Зараз, звичайно, у нас одна зірка. Це Оля.

За що ви досі ображаєтеся на Олю?

Юрій: Я на неї не ображаюся. Ти образився. Ця образа зростає в тобі. Ми це не носимо довго в собі.

Оля: Я стільки ображалася в нашому першому шлюбі, що коли я отримала розлучення, то через кілька місяців поїхала до Ізраїлю, бо в мене знайшли пухлину на щитовидці. Розумієте? Це все наші невисловлені образи, претензії. Кіста на яєчнику була, пухлина… Це все наші образи.

Що стало однією з головних причин вашого розлучення?

Оля: Коли ми розлучалися з Юрієм, у нас навіть була така розмова, що, напевно, ми не ідеальні партнери в сексуальному плані.

Юрій: Якщо Ольга так сказала, то для неї це була одна з причин. Але мені здається, причина була в іншому. Я був недостатньо готовий до зрілих стосунків. Молодий був, гарячий.

Які побутові звички Юрія дратують Ольгу Горбачову, а також чи ревнує відомий продюсер свою дружину до шанувальників? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розповіли про розлучення Ведучі улюбленого проекту про життя селебріті Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з'ясувати, чи обов'язково розходитися, щоб зрозуміти, що ви створені одне для одного?

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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