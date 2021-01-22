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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 23.01.2021

22.01.2021

23 января в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как звезды провели крещенские праздники, а также раскроют тайны Ирины Федишин. Подробнее читайте в материале.

нппз

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 23 января 2021 года вы узнаете:

  • Как звезды провели крещенские праздники?
  • Кто из селебрити ждет пополнение?
  • Какими секретами поделятся Ольга Горбачева и Юрий Никитин?
  • Какова на самом деле известная актриса Джулия Робертс?
  • Как Марк Дробот прокомментирует самые распространенные слухи о себе?
  • Кто из знаменитостей дружит только на камеру?
  • Какие тайны расскажет о себе Ирина Федишин?
  • Кто из селебрити страдает алкоголизмом?

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