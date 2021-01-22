«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 23.01.2021
22.01.2021
23 января в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как звезды провели крещенские праздники, а также раскроют тайны Ирины Федишин. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 23 января 2021 года вы узнаете:
- Как звезды провели крещенские праздники?
- Кто из селебрити ждет пополнение?
- Какими секретами поделятся Ольга Горбачева и Юрий Никитин?
- Какова на самом деле известная актриса Джулия Робертс?
- Как Марк Дробот прокомментирует самые распространенные слухи о себе?
- Кто из знаменитостей дружит только на камеру?
- Какие тайны расскажет о себе Ирина Федишин?
- Кто из селебрити страдает алкоголизмом?
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