23 января в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как звезды провели крещенские праздники, а также раскроют тайны Ирины Федишин. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 23 января 2021 года вы узнаете:

Как звезды провели крещенские праздники?

Кто из селебрити ждет пополнение?

Какими секретами поделятся Ольга Горбачева и Юрий Никитин?

Какова на самом деле известная актриса Джулия Робертс?

Как Марк Дробот прокомментирует самые распространенные слухи о себе?

Кто из знаменитостей дружит только на камеру?

Какие тайны расскажет о себе Ирина Федишин?

Кто из селебрити страдает алкоголизмом?

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