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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 23.01.2021

22.01.2021

23 січня о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки провели хрещенські свята, а також розкриють таємниці Ірини Федишин. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 23 січня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Як зірки провели хрещенські свята?
  • Хто з селебріті чекає на поповнення?
  • Якими секретами поділяться Ольга Горбачова та Юрій Нікітін?
  • Яка насправді відома акторка Джулія Робертс?
  • Як Марк Дробот прокоментує найпоширеніші чутки про себе?
  • Хто зі знаменитостей дружить тільки на камеру?
  • Які таємниці розповість про себе Ірина Федишин?
  • Хто з селебріті страждає на алкоголізм?

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