«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 23.01.2021
22.01.2021
23 січня о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки провели хрещенські свята, а також розкриють таємниці Ірини Федишин. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 23 січня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Як зірки провели хрещенські свята?
- Хто з селебріті чекає на поповнення?
- Якими секретами поділяться Ольга Горбачова та Юрій Нікітін?
- Яка насправді відома акторка Джулія Робертс?
- Як Марк Дробот прокоментує найпоширеніші чутки про себе?
- Хто зі знаменитостей дружить тільки на камеру?
- Які таємниці розповість про себе Ірина Федишин?
- Хто з селебріті страждає на алкоголізм?
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