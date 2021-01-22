23 січня о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки провели хрещенські свята, а також розкриють таємниці Ірини Федишин. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 23 січня 2021 року ви дізнаєтеся:

Як зірки провели хрещенські свята?

Хто з селебріті чекає на поповнення?

Якими секретами поділяться Ольга Горбачова та Юрій Нікітін?

Яка насправді відома акторка Джулія Робертс?

Як Марк Дробот прокоментує найпоширеніші чутки про себе?

Хто зі знаменитостей дружить тільки на камеру?

Які таємниці розповість про себе Ірина Федишин?

Хто з селебріті страждає на алкоголізм?

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