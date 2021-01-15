16 января в 9:30 в эфире телеканала СТБ состоится премьера нового сезона любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как звезды провели новогодние каникулы, а также раскроют тайны Анастасии Приходько. Подробнее читайте в материале.

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 16 января 2021 года вы узнаете:

Как звезды провели новогодние каникулы?

Какие тайны из своей жизни раскроет Анастасия Приходько?

Как звезды воспитывают детей?

Как диджей Нана и Руслан Квинта прокомментируют самые распространенные слухи о себе?

Много ли в Голливуде звезд с украинскими корнями?

Что прячет в своей сумочке Виктория Смиюха?

Как селебрити решают конфликты с родственниками?

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