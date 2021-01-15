Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 16.01.2021

15.01.2021

16 января в 9:30 в эфире телеканала СТБ состоится премьера нового сезона любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как звезды провели новогодние каникулы, а также раскроют тайны Анастасии Приходько. Подробнее читайте в материале.

нппз

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 16 января 2021 года вы узнаете:

  • Как звезды провели новогодние каникулы?
  • Какие тайны из своей жизни раскроет Анастасия Приходько? 
  • Как звезды воспитывают детей?
  • Как диджей Нана и Руслан Квинта прокомментируют самые распространенные слухи о себе?
  • Много ли в Голливуде звезд с украинскими корнями?
  • Что прячет в своей сумочке Виктория Смиюха?
  • Как селебрити решают конфликты с родственниками?

Больше по теме: Григорий Решетник рассказал, что ждет зрителей в новом сезоне проекта «Неймовірна правда про зірок»

Читайте нас также в Viber и Telegram.