«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 16.01.2021
15.01.2021
16 січня о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки провели новорічні канікули, а також розкриють таємниці Анастасії Приходько. Детальніше читайте в матеріалі.
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 16 січня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Як зірки провели новорічні канікули?
- Які таємниці зі свого життя розкриє Анастасія Приходько?
- Як зірки виховують дітей?
- Як диджейка Нана і Руслан Квінта прокоментують найпоширеніші чутки про себе?
- Чи багато в Голлівуді зірок з українським корінням?
- Що ховає у своїй сумочці Вікторія Сміюха?
- Як селебріті вирішують конфлікти з родичами?
Більше на тему: Григорій Решетник розповів, що чекає на глядачів у новому сезоні проєкту «Неймовірна правда про зірок»
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