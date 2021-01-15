16 січня о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки провели новорічні канікули, а також розкриють таємниці Анастасії Приходько. Детальніше читайте в матеріалі.

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 16 січня 2021 року ви дізнаєтеся:

Як зірки провели новорічні канікули?

Які таємниці зі свого життя розкриє Анастасія Приходько?

Як зірки виховують дітей?

Як диджейка Нана і Руслан Квінта прокоментують найпоширеніші чутки про себе?

Чи багато в Голлівуді зірок з українським корінням?

Що ховає у своїй сумочці Вікторія Сміюха?

Як селебріті вирішують конфлікти з родичами?

Більше на тему: Григорій Решетник розповів, що чекає на глядачів у новому сезоні проєкту «Неймовірна правда про зірок»

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