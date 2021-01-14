БEZ ОБМЕЖЕНЬ в свой день рождения презентовали новую песню и клип «Поклянись. Поцелуй. Обними». Эта песня — о спектре эмоций, которые проживают люди в течение всей своей супружеской жизни. Детальнее читайте в материале.

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В честь 22-летия группы, команда решила сделать подарок поклонникам в виде новой работы под названием «Поклянись. Поцелуй. Обними», ведь именно поклонники является неотъемлемой частью БEZ ОБМЕЖЕНЬ и все эти годы были рядом.

Главными героями видеоработы на новую песню стали танцовщица Яна Цибульская (партнерша Сергея Танчинця на проекте «Танцы со звездами») и ее муж — Дмитрий Жук. Супружеская пара станцевала танец, в котором будто прожила различные эмоции: любовь, покой, ненависть, радость, разочарование. Также в видео снимается и фронтмен группы — Сергей Танчинец.

Клип, в котором нет места игре. Настоящие, истинные чувства. История, произошедшая между двумя влюбленными людьми, которую проживает абсолютно каждая пара.

«Нам было важно показать каждую эмоцию такой, как она есть, чтобы каждый, кто посмотрит клип — прожил ее вместе с нами. Кажется, у нас получилось», — делится эмоциями Яна Цибульская.

Возникла идея снять именно танец, поскольку Сергей Танчинец долгое время принимал участие в проекте «Танцы со звездами» и посвятил этому часть жизни. Весь спектр эмоций, описанный в новой песне, танцорам удалось очень удачно передать с помощью танца.

Режиссером видеоработы стал Владислав Разиховський.

«Мы собрали профессиональную команду для съемок клипа. Яна Цибульская и Дмитрий Жук танцевали на проекте. Яна была моей партнершей, а еще они являются мужем и женой. Для меня вообще не стоял вопрос, кого снимать в этом клипе. Все было очевидно. Мне хотелось в кадре видеть людей, которые действительно влюбленны друг в друга, которые будут искренними в своих эмоциях. У нас получилась очень чувственная работа, которой можно гордиться», — рассказывает Сергей Танчинец.

Слушайте и смотрите новую работу группы на YouTube канале БEZ ОБМЕЖЕНЬ.

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