БЕZ ОБМЕЖЕНЬ у свій день народження презентували нову пісню та кліп: «Поклянись. Поцілуй. Обійми»/ Ця пісня – про спектр емоцій, які проживають люди протягом всього свого подружнього життя. Детальніше читайте в матеріалі.

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На честь 22-річчя гурту, команда вирішила зробити подарунок прихильникам у вигляді нової роботи, що має назву «Поклянись. Поцілуй. Обійми», адже саме шанувальники є невід’ємною частиною БЕZ ОБМЕЖЕНЬ і всі ці роки були поряд.

Головними героями відеороботи на нову пісню стали танцівниця Яна Цибульська (яка була партнеркою Сергія Танчинця на проекті «Танці з зірками») та її чоловік – Дмитро Жук. Подружня пара станцювала танець, у якому ніби прожила різні емоції: любов, спокій, ненависть, радість, розчарування. Також у відео знімається і фронтмен гурту – Сергій Танчинець.

Кліп, в якому немає місця грі. Лише справжні, щирі почуття. А також історія, що відбувається між двома закоханими людьми, яку проживає абсолютно кожна пара.

«Нам було важливо показати кожну емоцію такою, як вона є, аби кожен, хто перегляне кліп – прожив її разом з нами. Здається, в нас вийшло», – ділиться емоціями Яна Цибульська.

Виникла ідея зняти саме танець, адже Сергій Танчинець довгий час був у проекті «Танці з зірками» і присвятив цьому частину життя. Ці всі емоції, які описані у новій пісні, танцюристам дуже вдало вийшло передати за допомогою танцю.

Режисером відеороботи став Владислав Разіховський.

«Ми зібрали професійну команду для зйомок кліпу. Яна Цибульська та Дмитро Жук танцювали на проекті, Яна була моєю партнеркою, а ще вони є чоловіком і дружиною. Для мене взагалі не стояло питання, кого знімати в цьому кліпі. Все було очевидно. Мені хотілось в кадрі бачити людей, які є дійсно закоханими один в одного, які будуть щирими у своїх емоціях. У нас вийшла надзвичайно чуттєва робота, якою можна пишатись», — розповідає Сергій Танчинець.

Слухайте та дивіться нову роботу гурту на YouTube каналі БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

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