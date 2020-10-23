24 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, что нужно знать о Холостячке Ксении Мишиной, а также какие кулинарные тайны раскроют в своем мастер-классе Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. Подробнее читайте в материале.

В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 24 октября 2020 года вы узнаете:

Все, что нужно знать о Холостячке — Ксении Мишиной.

Секреты семейного счастья Евгения Сморигина и его жены.

Какие кулинарные тайны раскроют в своем мастер-классе Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко?

Кто из селебрити никогда не знал любви родителей?

Что прячет в своей сумке Анна Ризатдинова?

Кто из известных личностей стал жертвой ограбления?

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