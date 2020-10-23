24 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть усе, що потрібно знати про Холостячку Ксенію Мішину, а також які кулінарні таємниці розкриють у своєму майстер-класі Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко. Детальніше читайте в матеріалі.

У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 24 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:

Усе, що потрібно знати про Холостячку ― Ксенію Мішину.

Секрети сімейного щастя Євгена Сморигіна і його дружини.

Які кулінарні таємниці розкриють у своєму майстер-класі Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко?

Хто з селебріті ніколи не знав любові батьків?

Що ховає у своїй сумці Анна Різатдінова?

Хто з відомих людей став жертвою пограбування?

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