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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 24.10.2020

23.10.2020

24 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть усе, що потрібно знати про Холостячку Ксенію Мішину, а також які кулінарні таємниці розкриють у своєму майстер-класі Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко. Детальніше читайте в матеріалі.

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 24 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • Усе, що потрібно знати про Холостячку ― Ксенію Мішину.
  • Секрети сімейного щастя Євгена Сморигіна і його дружини. 
  • Які кулінарні таємниці розкриють у своєму майстер-класі Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко?
  • Хто з селебріті ніколи не знав любові батьків?
  • Що ховає у своїй сумці Анна Різатдінова?
  • Хто з відомих людей став жертвою пограбування?

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