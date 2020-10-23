«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 24.10.2020
23.10.2020
24 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть усе, що потрібно знати про Холостячку Ксенію Мішину, а також які кулінарні таємниці розкриють у своєму майстер-класі Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко. Детальніше читайте в матеріалі.
У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 24 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:
- Усе, що потрібно знати про Холостячку ― Ксенію Мішину.
- Секрети сімейного щастя Євгена Сморигіна і його дружини.
- Які кулінарні таємниці розкриють у своєму майстер-класі Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко?
- Хто з селебріті ніколи не знав любові батьків?
- Що ховає у своїй сумці Анна Різатдінова?
- Хто з відомих людей став жертвою пограбування?
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