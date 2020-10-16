«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 17.10.2020
16.10.2020
17 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие тайны откроет Владимир Остапчук о семейной жизни, а также как прошла выписка Илоны Гвоздевой из роддома. Подробнее читайте в материале.
В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 17 октября 2020 года вы узнаете:
- На что способны фанаты, чтобы быть ближе к своим кумирам?
- Как пройдет мастер-класс, который проведут Тарас Цимбалюк и DJ Nana?
- Кто из актеров сыграл свои роковые роли?
- Какие тайны откроет Владимир Остапчук о семейной жизни?
- Как прошла выписка Илоны Гвоздевой из роддома?
- Кто из звезд не может найти общий язык с родственниками?
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