17 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие тайны откроет Владимир Остапчук о семейной жизни, а также как прошла выписка Илоны Гвоздевой из роддома. Подробнее читайте в материале.

В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 17 октября 2020 года вы узнаете:

На что способны фанаты, чтобы быть ближе к своим кумирам?

Как пройдет мастер-класс, который проведут Тарас Цимбалюк и DJ Nana?

Кто из актеров сыграл свои роковые роли?

Какие тайны откроет Владимир Остапчук о семейной жизни?

Как прошла выписка Илоны Гвоздевой из роддома?

Кто из звезд не может найти общий язык с родственниками?

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