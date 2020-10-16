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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 17.10.2020

16.10.2020

17 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які таємниці відкриє Володимир Остапчук про сімейне життя, а також як пройшла виписка Ілони Гвоздьової з пологового будинку. Детальніше читайте в матеріалі.

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 17 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • На що здатні фанати, щоб бути ближче до своїх кумирів?
  • Як пройде майстер-клас, який проведуть Тарас Цимбалюк і DJ Nana?
  • Хто з акторів зіграв свої фатальні ролі?
  • Які таємниці відкриє Володимир Остапчук про сімейне життя?
  • Як пройшла виписка Ілони Гвоздьової з пологового будинку?
  • Хто із зірок не може знайти спільну мову з родичами?

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