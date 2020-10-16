«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 17.10.2020
16.10.2020
17 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які таємниці відкриє Володимир Остапчук про сімейне життя, а також як пройшла виписка Ілони Гвоздьової з пологового будинку. Детальніше читайте в матеріалі.
У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 17 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:
- На що здатні фанати, щоб бути ближче до своїх кумирів?
- Як пройде майстер-клас, який проведуть Тарас Цимбалюк і DJ Nana?
- Хто з акторів зіграв свої фатальні ролі?
- Які таємниці відкриє Володимир Остапчук про сімейне життя?
- Як пройшла виписка Ілони Гвоздьової з пологового будинку?
- Хто із зірок не може знайти спільну мову з родичами?
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