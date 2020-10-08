«Неймовірна правда про зірок»: Правда ли, что Александр Пономарев злоупотребляет алкоголем и спит с фанатками?

Александр Пономарев — певец, композитор и народный артист Украины, вокруг жизни которого постоянно возникают различные сплетни. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник отобрали 7 самых популярных запросов об артисте и попросили Александра Пономарева лично прокомментировать каждый из них. Все детали читайте в материале.

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И начнем мы с одного из самых провокационных запросов: правда ли, что у Александра Пономарева есть внебрачные дети? Однако сам певец искренне удивился такому вопросу и с уверенностью сказал, что о таких не знает и ни одного не видел.

Ну а что же украинский певец скажет на слухи о том, что он плохо целуется?

«Ой, не знаю, — смеется Александр. — А что, есть такие запросы? Я в детстве учился целоваться на помидорах».

А как обстоят дела с детством? Правда ли, что Александр Пономарев был очень бедным?

Как признается певец, его мама была инженером, а папа — слесарем и токарем 6-го разряда. Александр вспоминает, что в детстве его мама жарила лук на сковородке, а затем намазывала это на хлеб. Как говорит народный артист Украины, он в детстве мечтал учиться в музыкальной школе, но денег на обучение у его родителей не было. Поэтому его отдали на бесплатную секцию по боксу. И там во время одного из поединков Александр получил сильный удар в голову, что привело к проблемам со зрением.

«Я ехал на соревнования со 100-процентным зрением, но после удара в голову зрение сильно упало», — вспоминает Александр.

А как народный певец прокомментирует слухи о том, что он злоупотребляет алкоголем?

«Ну да, я иногда люблю выпить. Но так, чтобы аж до потери памяти, то было пару раз. Лет в 18, когда я еще не умел пить. А сейчас я люблю выпить сто грамм под борщик. Но это уже пусть Бог меня судит», — говорит певец.

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: Правда ли, что Александр Пономарев злоупотребляет алкоголем и спит с фанатками? Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник отобрали 7 самых популярных запросов об артисте и попросили Александра Пономарева лично прокомментировать каждый из них.

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