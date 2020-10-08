Олександр Пономарьов — співак, композитор і народний артист України, навколо життя якого постійно виникають різні плітки. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник відібрали 7 найпопулярніших запитів про артиста і попросили Олександра Пономарьова особисто прокоментувати кожен з них. Усі деталі читайте в матеріалі.

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І почнемо ми з одного з найбільш провокаційних запитів: чи правда, що в Олександра Пономарьова є позашлюбні діти? Однак сам співак щиро здивувався такому запитанню і з упевненістю сказав, що про таких не знає і жодного не бачив.

Ну, а що ж український співак скаже на чутки про те, що він погано цілується?

«Ой, не знаю, — сміється Олександр. — А що, є такі запити? Я в дитинстві вчився цілуватися на помідорах».

А як справи з дитинством? Чи правда, що Олександр Пономарьов був дуже бідним?

Як зізнається співак, його мама була інженером, а тато — слюсарем і токарем 6-го розряду. Олександр згадує, що в дитинстві його мама смажила цибулю на пательні, а потім намазувала це на хліб. Як каже народний артист України, він в дитинстві мріяв навчатися в музичній школі, але грошей на навчання в його батьків не було. Тому його віддали на безкоштовну секцію з боксу. І там під час одного з поєдинків Олександр отримав сильний удар у голову, що призвело до проблем із зором.

«Я їхав на змагання зі 100-відсотковим зором, але після удару в голову зір сильно впав», — згадує Олександр.

А як народний співак прокоментує чутки про те, що він зловживає алкоголем?

«Ну так, я іноді люблю випити. Але так, щоб аж до втрати свідомості, то було пару раз. Років у 18, коли я ще не вмів себе контролювати. А зараз я люблю випити сто грамів під борщик. Але це вже нехай Бог мене судить», — каже співак.

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: Чи правда, що Олександр Пономарьов зловживає алкоголем і спить з фанатками? Ведучі проекту Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник відібрали 7 найпопулярніших запитів про артиста і попросили Олександра Пономарьова особисто прокоментувати кожен з них.

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