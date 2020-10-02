«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 03.10.2020
02.10.2020
3 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие тайны есть в семье Евгения Кошевого и его жены, а также как Александр Пономарев прокомментирует самые популярные запросы в Google о нем. Подробнее читайте в материале.
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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 3 октября 2020 года вы узнаете:
- Всю правду о борьбе между Дмитрием Шепелевым и отцом Жанны Фриске.
- Как Александр Пономарев прокомментирует самые популярные запросы в Google о нем?
- Какие тайны скрывают Евгений Кошевой и его жена?
- Кто из селебрити обожает домашних животных и сколько готов отдать за их содержание?
- Невероятные подробности о новом романтическом проекте телеканала СТБ «Холостячка».
- Кого из звезд можно по праву считать самым яростным трудоголиком?
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