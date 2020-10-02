«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 03.10.2020
02.10.2020
3 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які таємниці є в сім’ї Євгена Кошового та його дружини, а також як Олександр Пономарьов прокоментує найпопулярніші запити в Google про нього. Детальніше читайте в матеріалі.
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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 3 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:
- Усю правду про боротьбу між Дмитром Шепелєвим і батьком Жанни Фріске.
- Як Олександр Пономарьов прокоментує найпопулярніші запити в Google про нього?
- Які таємниці приховують Євген Кошовий і його дружина?
- Хто з селебріті обожнює домашніх тварин і скільки готовий віддати за їх утримання?
- Неймовірні подробиці про новий романтичний проєкт телеканалу СТБ «Холостячка».
- Кого з зірок можна справедливо вважати найбільшим трудоголіком?
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