3 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які таємниці є в сім’ї Євгена Кошового та його дружини, а також як Олександр Пономарьов прокоментує найпопулярніші запити в Google про нього. Детальніше читайте в матеріалі.

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 3 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:

Усю правду про боротьбу між Дмитром Шепелєвим і батьком Жанни Фріске.

Як Олександр Пономарьов прокоментує найпопулярніші запити в Google про нього?

Які таємниці приховують Євген Кошовий і його дружина?

Хто з селебріті обожнює домашніх тварин і скільки готовий віддати за їх утримання?

Неймовірні подробиці про новий романтичний проєкт телеканалу СТБ «Холостячка».

Кого з зірок можна справедливо вважати найбільшим трудоголіком?

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