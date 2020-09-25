«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.09.2020
25.09.2020
26 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие тайны есть в семье фронтмена группы «С.К.А.Й» Олега Собчука, а также в каких условиях проживает украинская певица Гайтана. Подробнее читайте в материале.
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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 26 сентября 2020 года вы узнаете:
- Как звездные родители реагируют на нетрадиционную ориентацию своих детей.
- Кто главный в семье фронтмена группы «С.К.А.Й» Олега Собчука: битва М/Ж.
- Невероятные истории борьбы знаменитостей с онкологическими заболеваниями.
- В каких условиях живет украинская певица Гайтана: экскурсия по дому.
- Вся правда об изменах Тарзана своей жене Наташе Королевой.
- Кому из звезд не удалось сохранить брак и как они переживали разводы.
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