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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.09.2020

25.09.2020

26 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие тайны есть в семье фронтмена группы «С.К.А.Й» Олега Собчука, а также в каких условиях проживает украинская певица Гайтана. Подробнее читайте в материале.

нппз

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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 26 сентября 2020 года вы узнаете:

  • Как звездные родители реагируют на нетрадиционную ориентацию своих детей.
  • Кто главный в семье фронтмена группы «С.К.А.Й» Олега Собчука: битва М/Ж.
  • Невероятные истории борьбы знаменитостей с онкологическими заболеваниями.
  • В каких условиях живет украинская певица Гайтана: экскурсия по дому.
  • Вся правда об изменах Тарзана своей жене Наташе Королевой.
  • Кому из звезд не удалось сохранить брак и как они переживали разводы.

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