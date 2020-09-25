«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 26.09.2020
25.09.2020
26 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які таємниці є в родині фронтмена гурту «С.К.А.Й» Олега Собчука, а також у яких умовах проживає українська співачка Гайтана. Детальніше читайте в матеріалі.
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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 26 вересня 2020 року ви дізнаєтеся:
- Як зіркові батьки реагують на нетрадиційну орієнтацію своїх дітей.
- Хто головний у сім’ї фронтмена гурту «С.К.А.Й» Олега Собчука: битва Ч/Ж.
- Неймовірні історії боротьби знаменитостей з онкологічними захворюваннями.
- У яких умовах живе українська співачка Гайтана: екскурсія будинком.
- Уся правда про зради Тарзана своїй дружині Наташі Корольовій.
- Кому із зірок не вдалося зберегти шлюб і як вони переживали розлучення.
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