26 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які таємниці є в родині фронтмена гурту «С.К.А.Й» Олега Собчука, а також у яких умовах проживає українська співачка Гайтана. Детальніше читайте в матеріалі.

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 26 вересня 2020 року ви дізнаєтеся:

Як зіркові батьки реагують на нетрадиційну орієнтацію своїх дітей.

Хто головний у сім’ї фронтмена гурту «С.К.А.Й» Олега Собчука: битва Ч/Ж.

Неймовірні історії боротьби знаменитостей з онкологічними захворюваннями.

У яких умовах живе українська співачка Гайтана: екскурсія будинком.

Уся правда про зради Тарзана своїй дружині Наташі Корольовій.

Кому із зірок не вдалося зберегти шлюб і як вони переживали розлучення.

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