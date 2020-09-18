19 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как Дмитрий Коляденко прокомментирует самые популярные запросы в Google о себе, а также какие тайны есть в семье Илоны Гвоздевой и Ивана Хомячука. Подробнее читайте в материале.

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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 19 сентября 2020 года вы узнаете:

Кто из звезд увел мужа из семьи.

Какие тайны есть в семье Илоны Гвоздевой и Ивана Хомячука.

Как Дмитрий Коляденко прокомментирует самые популярные запросы в Google о себе.

Каков на самом деле известный актер Тарас Цымбалюк.

Кто из селебрити прибегал к услугам суррогатного материнства.

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