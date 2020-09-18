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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.09.2020

18.09.2020

19 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как Дмитрий Коляденко прокомментирует самые популярные запросы в Google о себе, а также какие тайны есть в семье Илоны Гвоздевой и Ивана Хомячука. Подробнее читайте в материале.

нппз

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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 19 сентября 2020 года вы узнаете:

  • Кто из звезд увел мужа из семьи.
  • Какие тайны есть в семье Илоны Гвоздевой и Ивана Хомячука.
  • Как Дмитрий Коляденко прокомментирует самые популярные запросы в Google о себе.
  • Каков на самом деле известный актер Тарас Цымбалюк.
  • Кто из селебрити прибегал к услугам суррогатного материнства.

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