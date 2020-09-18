«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.09.2020
18.09.2020
19 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как Дмитрий Коляденко прокомментирует самые популярные запросы в Google о себе, а также какие тайны есть в семье Илоны Гвоздевой и Ивана Хомячука. Подробнее читайте в материале.
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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 19 сентября 2020 года вы узнаете:
- Кто из звезд увел мужа из семьи.
- Какие тайны есть в семье Илоны Гвоздевой и Ивана Хомячука.
- Как Дмитрий Коляденко прокомментирует самые популярные запросы в Google о себе.
- Каков на самом деле известный актер Тарас Цымбалюк.
- Кто из селебрити прибегал к услугам суррогатного материнства.
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