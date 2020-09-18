19 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як Дмитро Коляденко прокоментує найпопулярніші запити в Google про себе, а також які таємниці є в сім’ї Ілони Гвоздьової та Івана Хомячука. Детальніше читайте в матеріалі.

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 19 вересня 2020 року ви дізнаєтеся:

Хто із зірок розбив чужу сім’ю.

Які таємниці є в сім’ї Ілони Гвоздьової та Івана Хомячука.

Як Дмитро Коляденко прокоментує найпопулярніші запити в Google про себе.

Який насправді відомий актор Тарас Цимбалюк.

Хто з селебріті вдавався до послуг сурогатної матері.

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