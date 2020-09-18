«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 19.09.2020
18.09.2020
19 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як Дмитро Коляденко прокоментує найпопулярніші запити в Google про себе, а також які таємниці є в сім’ї Ілони Гвоздьової та Івана Хомячука. Детальніше читайте в матеріалі.
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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 19 вересня 2020 року ви дізнаєтеся:
- Хто із зірок розбив чужу сім’ю.
- Які таємниці є в сім’ї Ілони Гвоздьової та Івана Хомячука.
- Як Дмитро Коляденко прокоментує найпопулярніші запити в Google про себе.
- Який насправді відомий актор Тарас Цимбалюк.
- Хто з селебріті вдавався до послуг сурогатної матері.
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